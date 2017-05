Un an après le verdict de la Cour de la CEDEAO, Koffi Ametepe attend toujours les 20 millions de sa torture

Le Haut-commissariat à la réconciliation et au renforcement de l’unité nationale (HCRRUN) a enclenché, à grand bruit, la phase de réparation des victimes de violences politiques au Togo. Ses responsables, Awa Nana-Daboya en tête, n’hésitent pas à louer une certaine volonté du pouvoir Faure Gnassingbé de réparer les torts causés aux milliers de Togolais victimes des agissements des corps habillés et des miliciens du pouvoir et donner une chance à la réconciliation attendue au bout. Mais parmi les oubliés (sic) de cette bonne disposition d’esprit déclamée, se trouve Koffi Ametepe, militant de l’Alliance nationale pour le changement (ANC), arrêté en août 2013 et torturé dans les locaux de la Force d’intervention rapide (FIR) et de la Gendarmerie nationale. Un an après la condamnation de l’Etat togolais par la Cour de justice de la CEDEAO, la victime n’a pas encore eu gain de cause quant au payement des dommages et intérêts.

Koffi Ametepe attend ses 20 millions depuis un an

« La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des droits de l’Homme, en premier et dernier ressort ; En la forme ; – Déclare la demande de procédure accélérée sans objet ; – Déclare recevable la requête de Monsieur Ametepe Koffi ; Au fond ; – Dit que l’arrestation et la détention de Monsieur Ametepe Koffi sont arbitraires ; – Dit que les allégations d’actes de torture sont fondées ; – Donne acte à l’Etat du Togo de ce qu’il a ouvert une enquête relativement aux faits d’actes de torture ; – Déclare l’Etat du Togo responsable des préjudices ; En conséquence ; – Condamne l’Etat du Togo à payer au requérant Ametepe Koffi la somme de vingt (20) millions de francs CFA à titres de dommages et intérêts ; condamne l’Etat aux dépens ».

Tel était le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO, saisie de ce dossier par la victime par le biais de son avocat par requête en date du 08 janvier 2015. C’était le 20 avril 2016, en audience hors-siège à Abidjan en Côte d’Ivoire, après plusieurs mois de dilatoire de l’Etat togolais consistant, entre autres manœuvres, à nier le lien entre les photos et la victime, alléguer le défaut de preuve de torture, brandir l’ouverture d’une pseudo-enquête au niveau de la Gendarmerie, émettre du doute sur la fiabilité du rapport médical et du médecin qui l’a établi. Mais presque un an après (ce sera ce jeudi 20 avril 2017), la victime n’est pas encore entrée dans ses droits.

A en croire Koffi Ametepe qui, de guerre lasse, est venu se confier à nous pour porter son cri de détresse, son avocat, Me Zeus Ajavon a fait toutes les formalités administratives, mais l’Etat togolais se refuse de payer les dommages et intérêts. « Je viens encore de chez mon avocat pour savoir ce qui se passe, il me dit qu’il a écrit plusieurs fois au ministère de l’Economie et des Finances qui doit débloquer les fonds, mais que ses responsables ne répondent jamais », nous avoue-t-il. La victime confie avoir saisi par ailleurs les responsables de son parti politique, mais aussi le CACIT, afin qu’ils l’aident à entrer dans ses droits, mais en vain. « Au CACIT, ils m’ont avoué qu’ils en ont fait assez pour moi, je le reconnais, et que c’est moi-même qui dois me débrouiller pour le reste », dit Koffi Ametepe.

Dénuement total et calvaire

Les actes de tortures à lui infligés par ses bourreaux dont le Général Abalo Kadanga, l’actuel chef d’Etat-major général des Forces armées togolaises (FAT) – Ametepe a bien cité son nom dans sa saisine de la Cour d’Abuja –ont causé des dommages graves sur sa santé. Au-delà des empreintes sur le corps (voir photo), il continue d’en subir les effets.

« J’ai subi des tortures de toutes sortes, on m’a même mis le courant (…) Depuis ces tortures, quand il y a soleil, je sens de la chaleur dans tout mon corps, de la tête aux pieds. Je dois envoyer m’acheter du glaçon, tremper un pagne dans l’eau glacée et couvrir ma tête avec durant de longs moments. C’est comme ça que la chaleur diminue et je retrouve mes sens », témoigne Koffi Ametepe. Les tortures ont atteint ses capacités physiques et il n’est plus à même de faire son métier. Faut-il le rappeler, il est menuisier machiniste. Et logiquement, il vit dans le dénuement total.

A l’en croire, son médecin traitant, au vu de la gravité des tortures subies, lui a prescrit des produits d’un montant total de dix sept mille sept cent vingt (17 720) FCFA à prendre chaque semaine. « Ces médicaments, je dois les prendre chaque deux semaines, et laisser une semaine de pause. Après chaque deux mois, je dois aller au contrôle. Mais depuis 3 ans, je ne les prends pas parce que je n’ai pas les moyens pour les acheter », dit la victime. « Le médecin m’a bien déconseillé de faire ce métier, en tout cas des travaux durs parce que cela risque de ressusciter les plaies et autres séquelles. Il m’avoue que si je persiste, un jour je vais tomber et mourir comme ça (…) », ajoute Ametepe.

Il est évident que dans une telle situation, la victime vive dans un dénuement total, n’arrive plus à honorer ses charges conjugales, sevrée de son métier et de tout moyen de subsistance. C’est avec la mort dans l’âme que le sieur Ametepe nous a avoué que faute d’argent, il a dû marcher de Hedzranawoe pour venir nous voir à notre siège sis au quartier Hanoukope. Preuve suffisante de sa situation, si besoin en était encore, même pour la photocopie de l’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO qui coûtait à peine 200 F et qu’il devrait nous fournir, il n’en a pas été capable…

Rappel sommaire des faits

C’était le 23 août 2013 que Koffi Ametepe, militant de l’ANC a été appréhendé par des éléments de la Force d’intervention rapide (FIR), détenu illégalement et torturé dans les locaux de ce corps, mais aussi du Service de recherche et d’investigation (SRI) de la Gendarmerie. « Je revenais de chez un ami quand j’ai été apostrophé par quatre éléments en civil qui m’ont demandé si c’est moi Koffi Amétépé. Je leur demande pourquoi ils cherchent à me connaître. Juste après, ils ont sorti ma photo en me demandant si ce n’est pas moi. J’ai dit oui. Aussitôt après, un véhicule militaire rempli des agents est venu à notre niveau. Ils m’ont menotté au dos et jeté dans le véhicule. Ils ont mis les rangers sur ma tête et mes pieds jusqu’au Camp FIR. Après, le Général Kadhanga qui dirigeait le camp FIR est arrivé en riant. C’est toi Amétépé Koffi, dis-nous que si on te relâche, tu ne vas plus militer dans l’ANC, m’a-t-il déclaré, et j’ai dit non. Là, on m’a torturé, on m’a mis le courant, après on m’a jeté dans un trou pendant 5 jours. Là, l’information sur mon arrestation a circulé partout. Après, on m’a sorti du trou où il n’y avait que des ossements humains. Ensuite, le Capitaine Akakpo m’a amené à la Gendarmerie où la torture a continué jusqu’à ce que je leur ai dit que je n’irai plus à l’ANC si on me relâche. Là, mon corps est rempli d’hématomes et je tenais à peine debout », tel était le témoignage vivant du sieur Amétépé Koffi.

Avec le concours du Collectif des associations contre l’impunité au Togo (CACIT), la victime saisit en date du 08 janvier 2015, la Cour de justice de la CEDEAO et requit notamment d’ordonner l’arrestation des personnes coupables de ces agissements et le paiement de dommages et intérêts. Mais le dossier s’est confronté aux manœuvres du pouvoir de Lomé pour empêcher la manifestation de la vérité et sa condamnation. Entre-temps, à quelques jours d’une comparution où sa présence était requise par la Cour, Koffi Ametepe a été kidnappé en janvier 2016 par ses bourreaux, gardé au secret durant une quinzaine de jours. Il a fallu les cris d’alarme du CACIT et de la presse pour qu’il soit relâché et se rende devant la Cour pour témoigner.

C’est au bout de toutes ces entraves que la Cour a enfin rendu son verdict et condamné l’Etat togolais. Mais depuis bientôt un an, la victime attend toujours le paiement de ses 20 millions FCFA ; mieux, le pouvoir Faure Gnassingbé refuse de lui payer ces dommages et intérêts. Réparations à géométrie variable des victimes de violations des droits de l’Homme et réconciliation de façade, vous avez dit ?

Tino Kossi