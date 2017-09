Projet de révision constitutionnelle: Le pouvoir fait diversion

A quelques heures du début des manifestations de ce matin, le régime RPT/UNIR a annoncé en conseil des ministres, l’adoption d’un projet de révision constitutionnelle prenant en compte certaines des exigences phares du peuple. Il évoque la limitation du mandat présidentiel et les élections à deux tours. Si a priori, cette annonce est destinée à décrisper la tension politique palpable dans le pays, il faut avouer que cet objectif est loin d’être atteint, car à y regarder de plus près, cette stratégie ne participe que d’une communication de crise, plus destinée à briser la dynamique contestataire qu’à apporter une réponse concrète du pouvoir aux revendications des forces démocratiques et du peuple togolais. Pour rappel, le même gouvernement avait déjà introduit un projet de loi à l’Assemblée nationale allant dans le sens du retour à la Constitution de 1992. Curieusement, ce sont ses propres députés pourtant majoritaires qui ont rejeté ce projet de loi. La pression doit donc être maintenue jusqu’à satisfaction totale, l’adversaire étant champion dans les manœuvres dilatoires. Ci-dessous un extrait du communiqué sanctionnant le conseil des ministres.

Extrait du communiqué

Le premier avant-projet de loi adopté par le Conseil porte modification des articles 52, 59 et 60 de la constitution du 14 octobre 1992. En prélude aux discussions sur le projet de révision constitutionnelle, le Président de la République a déploré les incidents graves survenus à Sokodé et à Lomé lors des manifestations du 19 août dernier et a appelé la population au calme, à la sérénité et à la modération. A ce propos, le gouvernement exhorte les acteurs politiques à agir dans un esprit de responsabilité et à respecter les dispositions de la loi n° 2011-010 du 16 mai 2011 définissant les conditions d’exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifiques publiques. Le Chef de l’Etat a mis l’accent sur la nécessité de préserver le climat de paix et de sécurité dont notre pays jouit et a demandé au gouvernement de redoubler d’engagement et d’effort pour répondre aux préoccupations socio-économiques de nos concitoyens. Revenant sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles, le Président de la République a réaffirmé sa volonté d’ouverture et a invité les acteurs politiques au sens du dépassement pour faire aboutir le projet de révision constitutionnelle. Le gouvernement a fortement salué, l’initiative prise par le Chef de l’Etat de consolider la dynamique des réformes à travers le projet visant la révision constitutionnelle en ses articles 52, 59 et 60. Ce projet de modification constitutionnelle concerne en particulier la limitation des mandats et le mode de scrutin. Cette initiative est de nature à favoriser la préservation d’un climat de paix et de sérénité indispensable pour permettre à notre pays d’intensifier les efforts visant à répondre aux préoccupations essentielles des populations en matière d’amélioration de leurs conditions de vie.