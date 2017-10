Gestion des ressources humaines par le Cabinet GRH Consult: Des gardiens de Togocellulaire sans assurance maladie et privés de crédits de communication

C’est un cabinet spécialisé dans la gestion des ressources humaines qui place des agents auprès des sociétés. Le Cabinet GRH Consult ne gèrerait pas ses agents comme il se devrait, conformément aux termes du contrat de travail qu’il a signé avec ceux-ci.

A Togocellulaire, les agents de sécurité sous la direction du Cabinet GRH Consult grincent les dents sans pouvoir hausser le ton, de peur d’être remerciés. Est-il avéré que la société Togocellulaire a effectivement décidé d’arrêter le versement de la prime de 3.000 FCFA au titre de crédits de communication aux agents de sécurité ?

Dans une note datée du 1er janvier 2016, la Directrice générale, Dihesa Bamazi a pris une note d’information à l’attention de tous les gardiens de site. Dans cette note, elle a argué que depuis plus d’un an, la société Togocellulaire « s’est engagée à fournir à chaque site un téléphone portable comme moyen de communications entre les gardiens de sites et les techniciens », et que « cette mesure remplace donc le rôle joué par le forfait crédit de 3.000 initialement attribué ». Aussi, a-t-elle poursuivi, « dans le cadre de l’optimisation de ses charges, Togocellulaire a demandé à GRH Consult de supprimer le forfait de 3.000 FCFA de crédit de communication à compter de janvier 2016 sur les factures. En conséquence, cette rubrique est supprimée des salaires à compter de la paie du mois de janvier 2016 ». Mais il se trouve que même le moyen de communication mis à disposition des gardiens et pour lequel le forfait des 3.000 a été suspendu, a aussi par la suite été coupé. Comment alors les gardiens des sites peuvent-ils alerter les techniciens en cas de situation d’urgence ? Le Togo n’est pas encore à l’abri du phénomène de délestage de courant électrique, ni d’incendie accidentel. Par quel moyen les gardiens alerteraient-ils les techniciens dans ces cas ?

On peut être circonspect lorsque Mme Dihesa Bamazi a poursuivi et écrit : « Par ailleurs, en raison même de l’évolution des charges liées à l’activité, des réflexions sont en cours à Togocellulaire pour une évolution technologique allant vers la création des sites sans gardiens. Cette situation ne permet plus au Cabinet GRH Consult de faire des recrutements de gardiens sur des contrats à durée indéterminée ». Comme un air de menace pour tenir en respect d’éventuels contestataires. La direction de la société est-elle réellement à la base de cette privation qui pourrait lui être dommageable en cas d’urgence ? Nous avons cherché à contacter le Directeur général de Togocellulaire hier à 17h 30 par téléphone, mais il n’a pas décroché ni rappelé. Or, rappelons-le, le forlait mensuel de crédit de communication fait partie des avantages consacrés par l’article 7 du contrat de travail que le cabinet GRH a fait signer aux agents.

Un autre grief retenu contre le cabinet est l’absence de couverture maladie via une assurance. Nous avons eu des informations selon lesquelles des agents ayant été victimes d’accidents de travail, ont été laissés à leur propre charge. Et pourtant, le même article 7 précise que « l’intéressé sera couvert par une assurance individuelle/accidents ».

Le cas des délégués « éternels » reste aussi une arête au travers de la gorge des gardiens. Elus pour deux ans, les délégués actuellement en poste devraient laisser la place à l’issue d’élections, mais selon des indiscretions, ceux qui disent défendre les intérêts des employés de GRH Consult auraient pris fait et cause pour l’employeur qui s’accomode aisément de leur reconduction illégale. Et depuis que des candidatures se sont déclarées pour postuler, c’est le silence radio ; plus personne ne parle d’élection de délégués.

Rumeurs ou réalité ? Il se murmure que la quote-part versée par Togocellulaire pour chaque gardien serait à des années-lumière de ce qu’ils perçoivent véritablement. Mais si en plus de cette situation, les minima devant revenir à ceux-ci doivent faire défaut, c’est la nature même du cabinet GRH Consult qui doit être remise en cause. Spécialisée dans le recrutement, la formation, l’organisation, l’externalisation, la gestion des compétences, cette structure devrait refléter les valeurs cardinales d’une agence exempte de reproches, au moins sur le plan des droits des agents qu’elle a placés auprès des sociétés.

Abbé Faria