Das Projekt „Akon lighting Afrika“ in Gambia

Der bekannte amerikanische Rapper senegalesischer Abstammung Akon besuchte Gambia im Rahmen seines Projektes „Akon lighting Afrika“. In Gambia steht das Thema „Elektrifizierung und Stärkung der Jugend“ im Mittelpunkt des Projrktes.

Seit einiger Zeit hatte der Rapper Akon sein Projekt „Akon lighting Afrika“ ins Leben gerufen. Mit diesem Projekt möchtet Akon ländliche Räume in Afrika elektrifizieren. In dieser Woche ist er in Gambia, um mit den Behörden über sein Projekt zu diskutieren.

Er sollte zuerst den Präsidenten von Gambia Adama Barrow treffen und dann ein Solarenergie-Projekt ins Leben rufen.

Für das zweite Projekt „Stärkung der Jugend“ ist das Hauptthema „die Rolle der Jugend im Ausbau eines neuen Gambia“. Dieses Projekt wird von Thione Niang, Gründer des Projektes „Give 1“ und von Samba Bathily, Gründer von Solektra Energy Group geleitet werden. Das Projekt wird der Jugend erlauben, ihre Handlungskompetenz zu stärken und ihre aktive Partizipation im Ausbau des neuen Gambia zu fördern.

Im Jahre 2015 hatte der Rapper Akon ein großes Solarenergie-Projekt gestartet, das afrikanische ländliche Gemeinschaften erlaubten, Zugang zu Elektrizität zu haben. Um sein Ziel zu erreichen, hatte er 1 Milliarde Dollar mobilisiert; erklärte er im letzten Jahr.

By U.S. Embassy Nairobi (Flickr.com) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons