Blitta:Un bouvier agresse gratuitement au coupe-coupe un citoyen

La transhumance deviendrait-elle une menace pour la paix civile au Togo ? Dans les villages d’Apapassou et d’Agbandi, les drames que cause la transhumance risquent de prendre des proportions non maîtrisables si rien n’est fait pour faire rentrer les peuls dans les rangs. Attaque à l’arme blanche par-ci, destruction de champs d’ignames par-là, les populations seraient tentées d’appliquer la vindicte populaire.

Vendredi dernier, nous avons appris l’information sur l’agression d’un villageois d’Apapassou qui serait hospitalisé à l’hôpital de Blitta. L’auteur ? Un peul qui serait en cavale et que le Commandant de la Brigade de Pagala tarde à appréhender. La victime ? Assim Kossi, pauvre citoyen togolais ayant eu le malheur de croiser la route du Peuhl.

« Le 1er avril, jour du marché, j’étais à la maison pendant que ma femme était partie au marché, me confiant les enfants. Vers 19h, j’ai préparé de l’eau pour me doucher quand j’ai vu entrer un peul dans notre maison. Celui-ci m’a demandé de l’eau à boire, ce que je me suis empressé de lui donner. Il m’a fait comprendre que son bœuf est perdu et qu’il partait rendre visite à son camarade à côté. Un moment après il revient et me fait savoir qu’il ne l’a pas trouvé et me demande à lui donner de la pâte à manger. Je lui ai répondu que la pâte est finie et que ma femme est partie au marché. Aussitôt, le chien s’est mis à aboyer lorsque je l’ai vu sortir son coupe-coupe. Le temps de réaliser ce qui allait se passer, il l’a abattu sur mon genou. J’ai voulu ouvrir la bouche lorsqu’il m’a ensuite tailladé l’épaule. Je me suis mis à crier et avant que les autres habitants n’accourent, il a fui. On m’a transporté à l’hôpital de Pagala, mais comme ça n’allait pas, j’ai été évacué vers Sokodé où j’ai suivi des soins au genou et à l’épaule. C’est cette semaine qu’on m’a ramené à Blitta où je suis actuellement ».

A en croire la victime, le Commandant de Brigade a donné instruction afin que personne ne touche à aucun bœuf ou ne s’attaque à quelque Peuhl que ce soit. Il a promis s’occuper personnellement de l’enquête. Aux dernières nouvelles, le préfet, le CB et les responsables des peuls auraient rendu visite à la victime à l’hôpital. A ce jour, l’auteur de l’agression court toujours.

Toujours dans cette localité, c’est un autre citoyen qui aurait été déposé à la prison civile de Blitta. Au motif qu’il aurait abattu 3 bœufs appartenant à des peuls. Mais ces derniers soutiennent que ce sont une quinzaine de bœufs qui auraient disparu. Au final, ce sont 3 bœufs abattus qui ont été retenus comme charge contre le fautif. Seulement, on se demande si les bœufs sont des éléphants. Selon les informations que nous avons obtenues auprès du Tribunal de Blitta, le prévenu aurait été condamné à payer…2 millions pour les 3 bœufs !

Dans une autre localité à Agbandi, c’est un troupeau de bœufs qui serait rentré dans le champ d’un cultivateur le mois dernier et que nous avons pu avoir au téléphone. Dans sa déposition, il ressort que des bœufs auraient détruit son champ d’ignames, ce qui devrait lui assurer à lui et à sa famille les moyens de subsistance pour une bonne partie de l’année.

A la brigade de la localité, la victime a fait comprendre au CB et au représentant des peuls de la localité que la valeur des destructions était estimée à 300.000 FCFA. Le CB lui avait répondu qu’il ne devrait pas profiter de la situation pour s’enrichir. Après discussions, les dommages ont été évalués à 150.000 FCFA. Mais jusqu’à hier, aucune réaction de la part du représentant des peuls, ni du CB.

Dans un cas, c’est un peul qui agresse un citoyen, mais que le CB de la localité ne s’empresse pas de faire retrouver ; dans un autre, c’est une condamnation à verser 2 millions pour 3 bœufs abattus ; et pour un 3ème cas, il s’agit d’un cultivateur que le CB accuse de vouloir commercer sur le dos des peuls. Ce sont là les échos de la préfecture de Blitta.

Si chaque année, des évènements dommageables devraient frustrer les populations, ne va-t-on pas vers un règlement des litiges via la vindicte populaire, du fait de la justice du « deux poids deux mesures » ? Il nous revient que les peuls ont souvent en charge les troupeaux des pontes du régime, ce qui leur donne des passe-droits. Parce que certains qu’en cas de problèmes, un simple coup de fil suffit à régler les problèmes en leur faveur. Plus tôt les autorités en charge de la problématique de la transhumance trouveront remède aux maux qui minent le secteur, mieux la paix sociale sera garantie.

Godson K.