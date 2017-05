A quand le tour de Faure Gnassingbé et de la minorité « pilleuse » au pouvoir ?

Les membres de la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et autres infractions assimilées au Togo ont procédé il y a quelques jours à la déclaration de leurs biens, conformément aux prescriptions. Avant eux, ce sont les agents de l’Office togolais des recettes (OTR) qui se sont souvent soumis à ce rituel, et même à l’actualisation de leur déclaration, eux aussi, conformément aux dispositions prescrites par leur statut. Mais à quand la déclaration de leurs patrimoines par Faure Gnassingbé et ses amis de la minorité « pilleuse » qui accaparent les richesses nationales et que la Constitution oblige à ce faire ?

Membres de la Haute Autorité, agents de l’OTR…déclarent leurs biens

Jeudi, 13 avril 2017. La Cour suprême a connu une manifestation particulière, la cérémonie de réception de la déclaration de biens des sept (07) membres de la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et autres infractions assimilées au Togo, nommés par décret le 3 janvier 2017. Il s’agit de : Wiyao Essohanam, Folivi Assiongbon, Mme Tchémi Mba, Mme Ayena Akossiwa, Koudjo Ayayi, Aladou Agouta et Arouna Lardja. Tour à tour, chacun a présenté sa déclaration sur l’honneur et son patrimoine. Objectif déclamé, préserver leur l’intégrité et leur crédibilité.

Les membres de la Haute Autorité viennent de « poser un acte de responsabilité. Un acte d’engagement vis-à-vis du peuple qui montre que nous voulons nous comporter en digne citoyens et accomplir notre mission en toute sincérité et être des exemples pour nos concitoyens », a glosé le président de la Haute Autorité, Wiyao Essohana. « Chaque membre a fait des déclarations sur l’honneur et par rapport à son patrimoine. Ces déclarations ont été contrôlées, cachetées et glissées dans des enveloppes et seront gardées en lieu sûr à la Cour suprême. L’importance, c’est que ceux qui sont appelés à lutter contre la corruption dans notre pays soient eux-mêmes des personnalités propres », a déclaré pour sa part le Président de la Cour suprême, Gamatho Akakpovi, qui recevait ces déclarations.

Les employés de l’Office togolais des recettes (OTR), eux, connaissent ce rituel depuis la mise en œuvre de cette structure en 2014. Ils sont contraints de le faire avant leur entrée en fonction. Et même conformément aux dispositions de l’article 19 du statut du personnel, les agents sont soumis à une actualisation de leur patrimoine après chaque deux (02) ans. L’objectif est sans doute de suivre l’évolution de leur patrimoine et ne pas leur laisser le temps de s’enrichir indument. Voici une note de service illustrative publiée à cet effet en date du 26 octobre 2016 par l’ancien Commissaire Général Henry Gaperi : « Le Commissaire Général rappelle à tout le personnel de l’Office Togolais des Recettes que, conformément à l’article 19 du statut du personnel en vigueur au sein de l’Office, la déclaration de biens par l’agent est sujette à une actualisation tous les deux (02) ans. A cet effet, il est porté à la connaissance du personnel que l’opération d’actualisation des déclarations de biens se déroulera du jeudi 1er décembre 2016 à 7 heures 30 au lundi 2 janvier 2017 à 17 heures 30 à la Direction Anti-corruption de l’OTR. Le personnel est invité d’ores et déjà à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de se conformer le moment venu à cette importante obligation. Le formulaire de déclaration des biens est téléchargeable sur le site de l’OTR …». Mais le seul hic, c’est que ce sont les employés ordinaires seulement qui sont contraints à cette déclaration de patrimoine. Les seigneurs de la boîte, eux, n’y sont jamais soumis.

A quand le tour de Faure et de la minorité « pilleuse » ?

On ne le dira jamais assez, ce rituel de déclaration des biens est une bonne disposition d’esprit et appréciable à sa juste valeur. Et c’est bien d’y soumettre les agents de l’OTR, les membres de la Haute Autorité de Prévention et de Lutte de la Corruption et autres infractions assimilées, car ils doivent travailler dans l’intégrité et être à l’abri de la corruption. Mais qu’en est-il de Faure Gnassingbé et de sa minorité « pilleuse » de camarades d’enfance et d’école qui trustent le pouvoir ?

Contrairement aux cas notés jusqu’à présent, les premiers gouvernants du pays, eux, sont astreints à ce rituel par les constitutionnalistes qui ont bien prévu des dispositions dans la Loi fondamentale. « Le Président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, le Président et les membres du bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat et les directeurs des administrations centrales et des entreprises publiques doivent faire devant la Cour Suprême une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction », indique l’article 145 de la Constitution adoptée par le peuple togolais par référendum en 1992. Ces dispositions sont bien claires. Mais jamais les différents chefs d’Etat, leurs Premiers ministres, ministres et autres premiers responsables des régies financières ne se sont exécutés. Et pourtant, ce ne sont pas les malversations et autres crimes économiques qui manquent !

Les détournements de deniers publics sont légion, plein de ministres sont éclaboussés par des scandales économiques divers, dont des affaires de retro-commissions sur des marchés et certains ont été sautés, devant le tollé, l’enrichissement illicite est devenu un sport banal. Même le nom du Premier ministre Komi Selom Klassou est cité dans le scandale d’évasion fiscale à Wacem, mais il s’est abstenu d’« ouvrir [sa] bouche », s’estimant « plus propre » que les journalistes qui ont pris leur « bic » pour écrire. Faure Gnassingbé en personne a reconnu, tacitement, dans son allocution du 26 avril 2012, qu’une minorité accapare les richesses nationales et laisse la grande majorité dans l’indigence. Mais il ne fait absolument rien pour arrêter l’hémorragie. Son seul geste, c’est de débarquer des collaborateurs dont le cas crève les yeux, en fait pour les cacher un moment et les parachuter plus tard à des postes plus juteux, et pour les mêmes dégâts !

Faire appliquer l’article 145 de la Constitution

La problématique de la déclaration des biens et patrimoine a toujours interpellé l’opposition qui a inséré le sujet aussi dans les propositions de loi de réformes constitutionnelles et institutionnelles recommandées par l’Accord politique global (APG) et soumises à l’Assemblée nationale. La dernière en date du 28 juin 2016 étouffée au sein de la Commission des lois en fait cas.

« (…) La gouvernance démocratique implique nécessairement que l’exercice du pouvoir public soit encadré par des règles rigoureuses de transparence auxquelles les agents publics doivent se soumettre. La déclaration de patrimoine sur les biens et avoirs au début et à la fin du mandat ou de la fonction auxquels sont appelés les plus hauts responsables publics de l’Etat revêt à ce titre une importance particulière. L’exercice de certaines fonctions publiques devant s’accompagner d’un devoir de responsabilité, de probité et d’intégrité excluant toute velléité d’accaparement des ressources publiques, la Constitution de notre pays en son article 145 a prévu la déclaration de patrimoine sur les biens et avoirs comme mécanisme de contrôle a priori et a posteriori de la situation pécuniaire et matérielle des responsables publics ayant en charge la gestion des ressources de l’Etat. Cette disposition constitutionnelle n’a pas connu d’application à ce jour, aucun des titulaires des mandats ou fonctions publics concernés n’ayant jamais procédé à cette déclaration de patrimoine. Le Chef de l’Etat dans son discours à la nation du 26 Avril 2012 ayant lui-même fait le constat de ce que seule une minorité de nos concitoyens accapare les richesses nationales alors que la majorité des populations vit dans la misère, il apparaît dès lors nécessaire de réaménager les dispositions idoines de l’article 145 afin de mettre fin à ce déni du droit et à de telles injustices. A cet effet, il convient de rendre effective l’application de cette disposition constitutionnelle par le renforcement de la capacité de la Cour Suprême à mettre en place la procédure nécessaire à l’accomplissement de la noble mission de contrôle à elle confiée, et, de laisser à la Loi prévue pour être prise en application de cette disposition constitutionnelle le soin de déterminer la nature des sanctions et des peines applicables à la non déclaration ou à la fausse déclaration du patrimoine », lit-on dans l’exposé des motifs. Et aux initiateurs de proposer les dispositions suivantes pour l’article 145 : « Le Président de la République, le Premier Ministre, les membres du Gouvernement, le Président et les Membres du bureau de l’Assemblée Nationale et du Sénat et les Directeurs des Administrations Centrales et des Entreprises Publiques, doivent faire devant la Cour Suprême une déclaration de patrimoine sur leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. La déclaration est rendue publique dans les conditions fixées par la Cour Suprême. Les conditions de cette déclaration de patrimoine sont fixées par une délibération des Chambres réunies de la Cour Suprême, qui précise la forme de la déclaration, la nature des biens à déclarer ainsi que le sort réservé à la déclaration. Une loi détermine la nature des sanctions et des peines applicables à la non déclaration ou à la fausse déclaration de patrimoine ».

L’Alliance des démocrates pour le développement intégral (ADDI) a réintroduit en novembre 2016, une proposition de loi spécialement sur cette problématique de déclaration des biens, avec le soutien de certains députés de l’opposition. L’intention est juste de faire appliquer les dispositions de l’article 145 de la Constitution de 1992. « Nous espérons que dans un sursaut patriotique, tous les acteurs politiques, de la société civile et le peuple dans son ensemble, vont œuvrer pour que cette proposition de loi aboutisse et rétablisse dans la pratique une disposition constitutionnelle qui vise à limiter l’enrichissement illicite des dirigeants politiques » avait souligné une note datée du 10 novembre 2016 et signée du président du parti, Prof Aime Gogué informant l’opinion de l’initiative. A défaut des réformes constitutionnelles et institutionnelles qui font si peur à Faure Gnassingbé et ses députés, il est important qu’ils donnent suite à cette proposition qui n’a rien de politicien, mais vise juste la transparence dans la gestion des affaires de la cité profitable à tous. Ainsi ils seront en phase avec leurs discours mielleux vis-à-vis des institutions internationales qui tiennent beaucoup à la bonne gouvernance…

Tino Kossi